В мужской сетке US Open остались только 6 теннисистов из топ-12 посева

На Открытом чемпионате США в мужском одиночном разряде произошло уже несколько сенсаций. После снятия хорвата Борны Чорича (12) из-за травмы спины борьбу за титул продолжают только 6 из 12 лучших номеров посева.



Соревнования уже на стадии первого круга покинули австриец Доминик Тим (4), грек Стефанос Циципас (8), россиянин Карен Хачанов (9) испанец Роберто Баутиста-Агут (10) и итальянец Фабио Фоньини (11), уступившие Томасу Фаббьяно, Андрею Рублёву, Вашеку Поспишилу, Михаилу Кукушкину и Райлли Опелке соответственно.



Из топ-12 сеяных игроков в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США продолжают выступать серб Новак Джокович (1), испанец Рафаэль Надаль (2), швейцарец Роджер Федерер (3), россиянин Даниил Медведев (5), немец Александр Зверев (6) и японец Кей Нисикори (7).