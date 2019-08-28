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Соболенко: пару месяцев назад думала, что доверяю Турсунову. Но всё было не так

Соболенко: пару месяцев назад думала, что доверяю Турсунову. Но всё было не так
Теннис / US Open 2019 0

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в работе с россиянином Дмитрием Турсуновым.

«Пару месяцев назад, перед турниром в Сан-Хосе, думала, что доверяю ему, но, честно говоря, я не доверяла, и это было большой проблемой. Я давала много интервью в Беларуси и продолжала говорить, что с тренером нет трудностей. Проблема была в моей голове. Реальность, которую я видела, отличалась от того, что на самом деле происходило.

Рада, что наши отношения улучшаются, и именно поэтому улучшается и мой теннис. Дмитрий — отличный парень. Знает, как помочь мне сыграть как можно лучше. Единственное, что мне нужно, это доверять ему. Могу понять, о чём он думает во время матча. Иногда мне достаточно просто посмотреть на него. Тогда понимаю, что сделала что-то не так на корте», — приводит слова Соболенко WTA.

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