Соболенко: пару месяцев назад думала, что доверяю Турсунову. Но всё было не так

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в работе с россиянином Дмитрием Турсуновым.
«Пару месяцев назад, перед турниром в Сан-Хосе, думала, что доверяю ему, но, честно говоря, я не доверяла, и это было большой проблемой. Я давала много интервью в Беларуси и продолжала говорить, что с тренером нет трудностей. Проблема была в моей голове. Реальность, которую я видела, отличалась от того, что на самом деле происходило.
Рада, что наши отношения улучшаются, и именно поэтому улучшается и мой теннис. Дмитрий — отличный парень. Знает, как помочь мне сыграть как можно лучше. Единственное, что мне нужно, это доверять ему. Могу понять, о чём он думает во время матча. Иногда мне достаточно просто посмотреть на него. Тогда понимаю, что сделала что-то не так на корте», — приводит слова Соболенко WTA.
- 28 августа 2019
-
21:26
-
21:08
-
20:39
-
20:17
-
19:29
-
18:58
-
18:44
-
18:21
-
18:05
-
17:29
-
15:52
-
15:33
-
15:19
-
14:39
-
14:24
-
14:08
-
13:35
-
13:06
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:19
-
11:12
-
11:04
-
10:44
-
10:26
-
09:32
-
09:17
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
08:14