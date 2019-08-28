Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер одержал волевую победу над 99-й ракеткой мира во втором круге US Open

Федерер одержал волевую победу над 99-й ракеткой мира во втором круге US Open
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате США под третьим номером, неожиданно испытал трудности в матче второго круга с 99-й ракеткой мира Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины. Швейцарец одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Федерер 16 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету боснийского теннисиста 2 эйса, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвёртый круг соревнований Федерер поспорит с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция, 25)

US Open. 2-й круг. Мужчины

Кей Нисикори (Япония, 7) — Брэдли Клан (США) – 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.

28 августа 2019 года, среда. 20:30 МСК
US Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
3 : 1
Дамир Джумхур
99
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
1 2 3 4 5
               
3 6 6 6  
6 2 3 4  
               
28 августа 2019 года, среда. 18:10 МСК
US Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Брэдли Клан
108
США
Брэдли Клан
Б. Клан
1 : 3
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 2 3 4 5
               
2 6 3 5  
6 4 6 7  
               
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент