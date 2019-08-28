Федерер одержал волевую победу над 99-й ракеткой мира во втором круге US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате США под третьим номером, неожиданно испытал трудности в матче второго круга с 99-й ракеткой мира Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины. Швейцарец одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.



Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Федерер 16 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету боснийского теннисиста 2 эйса, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в четвёртый круг соревнований Федерер поспорит с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция, 25)



US Open. 2-й круг. Мужчины



Кей Нисикори (Япония, 7) — Брэдли Клан (США) – 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.

