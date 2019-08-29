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Кис — о поступке Винус Уильямс: я бы не ела суши во время игры

Кис — о поступке Винус Уильямс: я бы не ела суши во время игры
Теннис / US Open 2019 0

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала поступок соотечественница Винус Уильямс, которая в ходе матча второго круга US Open с украинкой Элиной Свитолиной попросила принести ей на корт кофе.

«Есть ли у меня подобные странные привычки, связанные с едой? Я бы не ела суши во время матча. Никогда. Это было бы просто ужасно. Нет, я не делаю ничего особенного», — приводит слова Кис официальный сайт турнира.

Бывшая первая ракетка, выпив кофе, выиграла три гейма кряду, но в итоге потерпела поражение со счётом 4:6, 4:6. Кис во втором круге обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:4, 6:1. Её следующей соперницей будет либо соотечественница Софья Кенин, либо представительница Германии Лаура Зигемунд.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.

В. Уильямс подтвердила, что заказала кофе на корт во время игры со Свитолиной
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