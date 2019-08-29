Кис — о поступке Винус Уильямс: я бы не ела суши во время игры

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала поступок соотечественница Винус Уильямс, которая в ходе матча второго круга US Open с украинкой Элиной Свитолиной попросила принести ей на корт кофе.
«Есть ли у меня подобные странные привычки, связанные с едой? Я бы не ела суши во время матча. Никогда. Это было бы просто ужасно. Нет, я не делаю ничего особенного», — приводит слова Кис официальный сайт турнира.
Бывшая первая ракетка, выпив кофе, выиграла три гейма кряду, но в итоге потерпела поражение со счётом 4:6, 4:6. Кис во втором круге обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:4, 6:1. Её следующей соперницей будет либо соотечественница Софья Кенин, либо представительница Германии Лаура Зигемунд.
Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.
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