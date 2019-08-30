Зверев: во втором и четвёртом сетах Тиафо выглядел сильнее

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате США под шестым номером, рассказал о победе над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче второго круга. Звереву, как и в первом круге, пришлось сыграть все пять сетов, и он победил со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.

«Это как раз то, чем я занимаюсь в первых кругах мэйджоров, — играю пятисетовые матчи. Фрэнсис навязал мне невероятную борьбу, и это вытянуло из меня все силы. Пришлось сыграть эти пять сетов. Во втором и четвёртом сетах он играл гораздо лучше меня.

Я знаю его с тех пор, как нам было по десять лет. Мы играли друг против друга, когда были юниорами. Невероятно видеть, как мы выросли на корте. Каждый матч между нами становится всё жёстче и жёстче, а уровень игры — всё выше и выше. Надеюсь, так будет и дальше и нам удастся сыграть друг с другом в ещё более важных матчах», — цитирует Зверева официальный сайт турнира.

В третьем круге US Open Зверев сыграет с Аляжем Бедене из Словении. Матч запланирован на 31 августа.