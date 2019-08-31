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141-я ракетка мира, ни разу не выигрывавшая на ТБШ, вышла в 4-й круг US Open

141-я ракетка мира, ни разу не выигрывавшая на ТБШ, вышла в 4-й круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла преодолеть третий раунд Открытого чемпионата США. Она в двух сетах проиграла американке Кристи Эрим Анн со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Остапенко выполнила 8 эйсов, 12 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. В активе её визави 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Анн поборется с бельгийкой Элисе Мертенс. Ранее 27-летняя Анн ни разу не выигрывала на турнирах «Большого шлема».

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира японка Наоми Осака.

US Open. Женщины. Третий круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия, 23) — 4:6, 1:6
Юлия Гёргес (Германия, 26) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — 6:2, 6:3

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 19:45 МСК
Кристи Эрим Анн
141
США
Кристи Эрим Анн
К. Анн
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		7  
3 		5  
         
Елена Остапенко
77
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 20:00 МСК
Юлия Гёргес
30
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
2 		3  
         
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 19:55 МСК
Юлия Путинцева
39
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
4 		1  
6 		6  
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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