141-я ракетка мира, ни разу не выигрывавшая на ТБШ, вышла в 4-й круг US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла преодолеть третий раунд Открытого чемпионата США. Она в двух сетах проиграла американке Кристи Эрим Анн со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.
Остапенко выполнила 8 эйсов, 12 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. В активе её визави 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Анн поборется с бельгийкой Элисе Мертенс. Ранее 27-летняя Анн ни разу не выигрывала на турнирах «Большого шлема».
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира японка Наоми Осака.
US Open. Женщины. Третий круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия, 23) — 4:6, 1:6
Юлия Гёргес (Германия, 26) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — 6:2, 6:3
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