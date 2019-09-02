Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Калинская и Путинцева вышли в третий круг US Open в парном разряде

Калинская и Путинцева вышли в третий круг US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Анна Калинская и представляющая Казахстан Юлия Путинцева вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде. В матче второго раунда US Open Калинская и Путинцева нанесли поражение китаянке Пэн Шуай и польке Алиции Росольской со счётом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Калинская и Путинцева подали 5 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 18. Шуай и Росольска 1 раз подали навылет, 5 раз ошиблись на подаче и реализовали 5 брейков.

Калинская впервые играет в парном разряде на US Open, Путинцева никогда ранее не проходила дальше первого круга.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Калинская и Путинцева сыграют с первой парой турнира – венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
А. Калинская Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
6 		5 6
2 		7 3
         
Пэн Шуай
Китай
Пэн Шуай
Алиция Росольска
Польша
Алиция Росольска
П. Шуай А. Росольска
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент