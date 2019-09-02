Калинская и Путинцева вышли в третий круг US Open в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская и представляющая Казахстан Юлия Путинцева вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде. В матче второго раунда US Open Калинская и Путинцева нанесли поражение китаянке Пэн Шуай и польке Алиции Росольской со счётом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Калинская и Путинцева подали 5 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 18. Шуай и Росольска 1 раз подали навылет, 5 раз ошиблись на подаче и реализовали 5 брейков.
Калинская впервые играет в парном разряде на US Open, Путинцева никогда ранее не проходила дальше первого круга.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Калинская и Путинцева сыграют с первой парой турнира – венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.
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