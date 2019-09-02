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Медведев: я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый матч

Медведев: я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый матч
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал US Open, вновь пообщался с болельщиками, освиставшими его в матче с Домиником Кёпфером.

«Сегодня я проигрывал в матче. Перед началом игры у меня разболелось бедро, ныло плечо, я думал даже сняться с турнира, настолько было тяжело. Я принял большое количество обезболивающих.

Но мне помогли трибуны, они вновь зарядили меня энергией и желанием выиграть. Вы болели против меня и дали столько сил, чтобы победить. Спасибо, вы лучшие! Я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый мой матч.

Игра с Кёпфером? Он отличный теннисист. Если продолжит выступать в том же духе, будет великолепен», — приводятся слова Медведева в «Твиттере» журналиста Симона Этерно.

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