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Сафин: свист трибун не может зарядить энергией, дело в мастерстве Медведева

Сафин: свист трибун не может зарядить энергией, дело в мастерстве Медведева
Теннис / US Open 2019 0

Бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2000 и Australian Open — 2005) российский теннисист Марат Сафин считает, что свист трибун никак не помог Даниилу Медведеву обыграть испанца Фелисьяно Лопеса и впервые в карьере выйти в 1/8 финала US Open.

«Ситуация абсолютно обычная. Когда ты играешь, отключаешься от этого фона, от различных звуков. Если на человека давит такое, значит, он потерял концентрацию. Свист трибун не может зарядить энергией. Это всё надуманно. Дело в мастерстве. Если его нет, то в любом случае ничего не добьёшься.

Тот факт, что наши мужчины сейчас идут неплохо по сетке, связан с мастерством. Они молодцы, хорошо играют. Уехали из России, тренировались за границей. Такое может сделать не каждый, а только сильный человек. Уровень тренировок и погодные условия за границей гораздо лучше. Испания — страна тенниса. У нас же больше хоккейная. А про футбол говорят, что он родился в Англии, вырос в Бразилии, умер в России», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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