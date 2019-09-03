Свитолина обыграла Конту и стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open. В матче 1/4 финала она в двух сетах взяла верх над представительницей Великобритании Йоханной Контой со счётом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.
Уроженка Одессы выполнила 4 эйса, не ошибалась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Конты 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта.
За выход в финал Свитолина, посеянная под пятым номером, поборется с победительницей встречи Серена Уильямс (США, 8) — Ван Цян (Китай, 18).
В 2018 году чемпионкой Открытого чемпионата США стала японка Наоми Осака. В финале она взяла верх над С. Уильямс. В этом сезоне Осака не смогла защитить титул, проиграв в четвёртом круге Белинде Бенчич из Швейцарии.
Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.
- 3 сентября 2019
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