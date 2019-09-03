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Свитолина обыграла Конту и стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США

Свитолина обыграла Конту и стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open. В матче 1/4 финала она в двух сетах взяла верх над представительницей Великобритании Йоханной Контой со счётом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.

Уроженка Одессы выполнила 4 эйса, не ошибалась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Конты 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Свитолина, посеянная под пятым номером, поборется с победительницей встречи Серена Уильямс (США, 8) — Ван Цян (Китай, 18).

В 2018 году чемпионкой Открытого чемпионата США стала японка Наоми Осака. В финале она взяла верх над С. Уильямс. В этом сезоне Осака не смогла защитить титул, проиграв в четвёртом круге Белинде Бенчич из Швейцарии.

Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2019, вторник. 19:00 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
4 		4  
         
Йоханна Конта
16
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
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