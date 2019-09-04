Гантухова: Федерер не стал жаловаться на травму после вылета. В этом его класс
Экс пятая ракетка мира из Словакии Даниэла Гантухова высказалась о третьей ракетке мира швейцарце Роджере Федерере, который завершил выступление на Открытом чемпионате США, уступив в четвертьфинале болгарину Григору Димитрову со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.
«Мы начинаем видеть, что понемногу проявляется фактор возраста. Роджер немного устает. Мне ужасно не хочется это говорить, потому что он перфекционист во всём, что делает. Прошлой ночью в пятом сете он выглядел очень уставшим.
То, мне очень понравилось, это отсутствие жалоб на послематчевой пресс-конференции. Федерер почти не упомянул о травме, которую получил на корте. Это показывает его класс. Федерер никогда не будет жаловаться», — приводит слова Гантуховой Daily Express.
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