Гантухова: Федерер не стал жаловаться на травму после вылета. В этом его класс

Экс пятая ракетка мира из Словакии Даниэла Гантухова высказалась о третьей ракетке мира швейцарце Роджере Федерере, который завершил выступление на Открытом чемпионате США, уступив в четвертьфинале болгарину Григору Димитрову со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.



«Мы начинаем видеть, что понемногу проявляется фактор возраста. Роджер немного устает. Мне ужасно не хочется это говорить, потому что он перфекционист во всём, что делает. Прошлой ночью в пятом сете он выглядел очень уставшим.



То, мне очень понравилось, это отсутствие жалоб на послематчевой пресс-конференции. Федерер почти не упомянул о травме, которую получил на корте. Это показывает его класс. Федерер никогда не будет жаловаться», — приводит слова Гантуховой Daily Express.

