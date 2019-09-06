Сенсационный прорыв 19-летней Андрееску — в обзоре полуфинала US Open

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате США, под 15-м номером, вышла в финал, обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (13) со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Бьянка выполнила 7 подач навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Видеообзор полуфинального матча доступен на «Чемпионате».



В своём первой в карьере финале турнира «Большого шлема» Андрееску сразится с 23-кратной чемпионкой мэйджоров американкой Сереной Уильямс. В августе они сыграли в финале турнира в Торонто. Серена снялась в ходе той встречи при счёте 1:3 в первом сете.

19-летняя Андрееску поделилась ожиданиями от матча с Сереной в финале US Open