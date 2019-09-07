Медведев: появилась какая-то сила, помогающая выигрывать эти безумные матчи

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале US Open — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3).
«В первом сете Димитров был лучше. Мне немного повезло, что я его выиграл. Но после этого динамика совершенно изменилась, и следующие два сета я провёл лучше. Думаю, мы вышли на потрясающий уровень.
Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, и она помогает выигрывать эти безумные сеты и безумные матчи, которые два месяца назад я бы, наверное, проиграл. Как, например, Гоффену на Уимблдоне. Там была похожая борьба, похожий матч, но я проиграл.
Но тут всё получается. Я выиграл много четырёхсетовых матчей, и это показывает, что я в отличной психологической и физической форме.
Я чувствовал, что чего-то не хватает, и старался это найти. Но я точно не знаю, как нашёл.
Думаю, это просто опыт. В этом году я проиграл два очень тяжёлых пятисетовых матча: на «Ролан Гаррос» с 2:0 по сетам и брейка в пятом, на Уимблдоне с брейка в пятом. Я проиграл, но это помогло понять, как этого больше не допускать", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
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