Медведев: появилась какая-то сила, помогающая выигрывать эти безумные матчи

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале US Open — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3).



«В первом сете Димитров был лучше. Мне немного повезло, что я его выиграл. Но после этого динамика совершенно изменилась, и следующие два сета я провёл лучше. Думаю, мы вышли на потрясающий уровень.



Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, и она помогает выигрывать эти безумные сеты и безумные матчи, которые два месяца назад я бы, наверное, проиграл. Как, например, Гоффену на Уимблдоне. Там была похожая борьба, похожий матч, но я проиграл.



Но тут всё получается. Я выиграл много четырёхсетовых матчей, и это показывает, что я в отличной психологической и физической форме.

Я чувствовал, что чего-то не хватает, и старался это найти. Но я точно не знаю, как нашёл.



Думаю, это просто опыт. В этом году я проиграл два очень тяжёлых пятисетовых матча: на «Ролан Гаррос» с 2:0 по сетам и брейка в пятом, на Уимблдоне с брейка в пятом. Я проиграл, но это помогло понять, как этого больше не допускать", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.