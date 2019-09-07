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Медведев признался в любви к США после выхода в финал US Open

Медведев признался в любви к США после выхода в финал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале US Open и признался в любви к США, узнав, что он стал третьим теннисистом в истории, дошедшим до финала четырёх турнирах в Северной Америке в течение одного сезона.

«Когда я приехал в США, не знал, что будет так хорошо. Должен сказать, что я люблю США», — приводит слова Медведева ATP Tour.

Медведев переиграл Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. В финале турнира, который состоится завтра, 8 сентября, Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Начало — в 23:00 мск.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

Даниил Медведев — первый русский финалист турнира «Большого шлема» в мужском туре за последние 14 лет.

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