Медведев признался в любви к США после выхода в финал US Open

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале US Open и признался в любви к США, узнав, что он стал третьим теннисистом в истории, дошедшим до финала четырёх турнирах в Северной Америке в течение одного сезона.
«Когда я приехал в США, не знал, что будет так хорошо. Должен сказать, что я люблю США», — приводит слова Медведева ATP Tour.
Медведев переиграл Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. В финале турнира, который состоится завтра, 8 сентября, Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Начало — в 23:00 мск.
В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
Даниил Медведев — первый русский финалист турнира «Большого шлема» в мужском туре за последние 14 лет.
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