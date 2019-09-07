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Навратилова: если Андрееску хочет победить, ей нужно заставить Серену бегать

Навратилова: если Андрееску хочет победить, ей нужно заставить Серену бегать
Теннис / US Open 2019 0

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась мнением о перспективах 19-летней канадки Бьянки Андрееску в финальном матче US Open с американкой Сереной Уильямс.

«Если Андрееску хочет, чтобы у неё были шансы на победу, ей нужно заставить Серену двигаться. Тогда Серене не удастся выцеливать свои удары. Это может привести к некоторым ошибкам. Короче говоря, ей нужно заставить Серену бегать.

У Андрееску есть все шансы помешать Серене сыграть в её лучший теннис, У нее отличная скорость, она справляется с темпом и хорошо двигается. Бьянка также может создавать свой собственный темп, действовать разнообразно. Ей придётся демонстрировать свою лучшую игру.

Если Андрееску сможет этого добиться и дела пойдут не по сценарию Серены, то, возможно, Уильямс снова вспомнит о своих поражениях в последних трёх финалах: на Уимблдоне и Открытом чемпионате США в прошлом сезоне, а затем снова на Уимблдоне в этом году. Но, на мой взгляд, всё указывает на то, что Серена выиграет этот финал», — приводит слова Навратиловой WTA.

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