Пёс по кличке Кхалиси предсказал победу Андрееску над Сереной в финале US Open

Организаторы Открытого чемпионата США с фантазией подошли к определению фаворита финального матча US Open в женском одиночном разряде между 15-й сеяной соревнований канадкой Бьянкой Андрееску и американкой Сереной Уильямс.



Они предложили сделать выбор собаке по кличке Кхалиси. Перед тёзкой героини сериала «Игра престолов» поставили две одинаковые миски, на которых были приклеена фотография одной из финалисток. В каждую из них поместили одинаковое количество корма, чтобы исключить случайность. Пёс сделал выбор в пользу миски с фотографией канадки.

Видео этой процедуры можно посмотреть в «твиттере» US Open.



Финальный матч Открытого чемпионата США между Бьянкой Андрееску и Сереной Уильямс состоится сегодня, 7 сентября. Начало – в 23:00 мск.