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Серена Уильямс проиграла четвёртый финал ТБШ подряд

Серена Уильямс проиграла четвёртый финал ТБШ подряд
Теннис / US Open 2019 0

На US Open 2019 американка Серена Уильямс потерпела четвёртое поражение в финалах турниров «Большого шлема» кряду. Ранее 37-летняя теннисистка в двух сетах уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.

Все четыре матча С. Уильямс проиграла после возвращения из декрета в 2018 году. До этого она за всю карьеру уступила в шести финалах ТБШ. В проигранных финалах американка не выиграла ни одного сета.

С учётом остальных турниров WTA у Серены уже пять проигранных финалов подряд. Раньше она никогда не уступала больше двух.

Напомним, Андрееску стала первой канадской теннисисткой, которая смогла выиграть титул «Большого шлема» в одиночном разряде. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос» — 2019.

Серена Уильямс обняла и поздравила Андрееску с победой в финале US Open
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