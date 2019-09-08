Андрееску: перед решающим геймом сказала себе, что надо класть чёртов мяч в корт

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале US Open американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5, поделилась впечатлениями от дебютной победы на турнире «Большого шлема».

По ходу второго сета Андрееску вела со счётом 5:1, но затем Серена взяла четыре гейма подряд и вернулась в игру.

«Что испытывала, когда Уильямс сравняла счёт во втором сете? Появились сомнения. Столько раз видела, как она отыгрывалась после 0:5, 1:5, 2:5. Просто следовала плану на игру. Ей удалось прибавить, и в этом Серене очень помогли трибуны.

Я не представляла себе финал ТБШ с Сереной Уильямс. Это какое-то безумие. Давно о таком мечтала.

Да, при счёте 6:5 во второй партии я сидела с закрытыми глазами. Сказала себе, что надо класть этот чёртов мяч в корт и просто дышать, ведь я готовилась принимать", – цитирует Андрееску пресс-служба Открытого чемпионата США.