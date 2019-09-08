Андрееску: перед решающим геймом сказала себе, что надо класть чёртов мяч в корт

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале US Open американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5, поделилась впечатлениями от дебютной победы на турнире «Большого шлема».
По ходу второго сета Андрееску вела со счётом 5:1, но затем Серена взяла четыре гейма подряд и вернулась в игру.
«Что испытывала, когда Уильямс сравняла счёт во втором сете? Появились сомнения. Столько раз видела, как она отыгрывалась после 0:5, 1:5, 2:5. Просто следовала плану на игру. Ей удалось прибавить, и в этом Серене очень помогли трибуны.
Я не представляла себе финал ТБШ с Сереной Уильямс. Это какое-то безумие. Давно о таком мечтала.
Да, при счёте 6:5 во второй партии я сидела с закрытыми глазами. Сказала себе, что надо класть этот чёртов мяч в корт и просто дышать, ведь я готовилась принимать", – цитирует Андрееску пресс-служба Открытого чемпионата США.
- 8 сентября 2019
-
11:33
-
11:24
-
10:56
-
09:33
-
09:19
-
09:00
-
03:15
-
02:49
-
02:08
-
01:55
-
01:48
-
01:31
-
01:02
-
00:32
-
00:16
- 7 сентября 2019
-
23:44
-
23:04
-
22:32
-
22:19
-
22:02
-
21:44
-
21:13
-
20:43
-
20:23
-
19:50
-
19:20
-
18:48
-
18:12
-
17:39
-
17:14
-
16:55
-
15:46
-
13:27
-
13:13
-
13:06