Андрееску — первый представитель Канады, кто взял титул БШ в одиночном разряде

Бьянка Андрееску стала первым представителем Канады, кто смог выиграть титул «Большого шлема» в одиночном разряде. В решающем поединке 19-летняя теннисистка одолела экс-первую ракетку планеты американку Серену Уильямс в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.

Фото доступно в официальном "твиттере" US Open.

Матч длился 1 час 41 минуту. Теннисистка из Канады 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



По ходу второго сета Андрееску вела со счётом 5:1, но американка смогла отыграть матчбол и вернуться в игру. На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019.