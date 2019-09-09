Лоза: Сафин принял позу знатока и давай всем вещать, как надо играть с Надалем

Российский певец и композитор Юрий Лоза оценил, как Марат Сафин прокомментировал финал US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Вторая ракетка мира одержал победу в пяти сетах.

«Когда на такой матч приглашают комментатором такого человека, как Марат Сафин, нужно быть уверенным: Сафин — профессионал, говорит на профессиональном языке и оценивает событие с профессиональной точки зрения.

Весь матч у меня в голове крутился один вопрос: почему Сафин не тренирует Медведева? Пять с лишним часов комментатор говорил об ошибках: куда Даня не добежал, где недоработал и как эти детские болезни излечить.

Слушайте, парень дошёл до финала US Open! Уделал всех подряд вместе с их тренерами. Он играл с величайшим теннисистом современности, причём на равных, и мог даже выиграть. И когда Сафин говорит, что перед нами спортсмен, который совершает кучу детских ошибок, хочется ему пожелать: иди подскажи! Ты же с ним знаком, ты вхож в этот мир, ты знаешь о его ошибках всё. Так не нам здесь про них расскажи, зрителям, которые примостились у телевизора, а Дане, чтобы он взял титул!

Весь матч он меня веселил. Принял позу знатока и давай на всю страну вещать, как надо играть с Надалем", — приводит слова Лозы Sportbox.