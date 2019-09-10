Барти: хочу сыграть с Андрееску и понять, как она всех побеждает

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти комплиментарно высказалась в адрес главного открытия сезона в женском теннисе Бьянки Андрееску из Канады.
«Невероятно видеть некоторые её матчи и победы. Это был сказочный, просто волшебный год для неё.
Она доказала, что является серьёзным конкурентом. Сделала это снова и снова. Стабильность — одна из основных примет будущего чемпиона.
Я хотела бы сыграть с ней, чтобы понять, почему и как она доставляет так много проблем соперницам. Понять, почему она выигрывает все эти матчи. Уверена, что в конце концов мы пересечёмся и, надеюсь, не раз» — цитирует Барти Tennis World USA.
Напомним, в текущем сезоне 19-летняя Андрееску выиграла турниры категории Premier в Индиан-Уэллсе и Торонто. На прошлой неделе она с первой попытки стала победительницей Открытого чемпионата США.
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