Заявка на Кубок Кремля сдвинута из-за протестных событий в Гонконге

Директор женского турнира ВТБ «Кубок Кремля», вице-президент Федерации тенниса России, член Совета ITF Алексей Селиваненко рассказал о причинах смещения сроков подачи заявок на московские соревнования.
«Заявку на Кубок Кремля сдвинули потому, что в эту неделю должен проводиться турнир в Гонконге. В связи с ситуацией, которая там сейчас происходит, WTA приняла решение отложить на неделю окончательный срок. А заявка будет считаться от того рейтинга, от которого и должна была быть.
С точки зрения рейтинга ничего не меняется. Как он должен был считаться, так и будет считаться. Просто всё было сделано для того, чтобы принять решение по Гонконгу. Это решение директоров WTA», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, с конца марта 2019 года в Гонконге проходят протестные демонстрации против законопроекта об экстрадиции. В начале августа произошла эскалация конфликта между протестующими и властями.
Женские соревнования в Гонконге должны пройти в период с 7 по 13 октября. Кубок Кремля запланирован на 14-20 октября.
- 10 сентября 2019
-
16:27
-
16:15
-
15:58
-
15:50
-
15:20
-
14:46
-
13:52
-
13:18
-
12:22
-
12:01
-
11:24
-
10:56
-
10:27
-
10:20
-
10:07
-
09:54
-
09:32
-
09:24
-
09:11
-
08:48
-
08:17
-
02:40
-
00:51
-
00:40
- 9 сентября 2019
-
22:59
-
22:23
-
21:57
-
21:44
-
20:48
-
19:56
-
19:31
-
18:57
-
18:45
-
17:09
-
17:00