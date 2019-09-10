Заявка на Кубок Кремля сдвинута из-за протестных событий в Гонконге

Директор женского турнира ВТБ «Кубок Кремля», вице-президент Федерации тенниса России, член Совета ITF Алексей Селиваненко рассказал о причинах смещения сроков подачи заявок на московские соревнования.



«Заявку на Кубок Кремля сдвинули потому, что в эту неделю должен проводиться турнир в Гонконге. В связи с ситуацией, которая там сейчас происходит, WTA приняла решение отложить на неделю окончательный срок. А заявка будет считаться от того рейтинга, от которого и должна была быть.



С точки зрения рейтинга ничего не меняется. Как он должен был считаться, так и будет считаться. Просто всё было сделано для того, чтобы принять решение по Гонконгу. Это решение директоров WTA», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, с конца марта 2019 года в Гонконге проходят протестные демонстрации против законопроекта об экстрадиции. В начале августа произошла эскалация конфликта между протестующими и властями.



Женские соревнования в Гонконге должны пройти в период с 7 по 13 октября. Кубок Кремля запланирован на 14-20 октября.