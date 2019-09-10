Курье: Надаль опережает Джоковича в борьбе за звание игрока года

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье оценил сезон в исполнении второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля.



«Рафа неважно начал сезон, но полностью перевернул его в Риме. Следом был «Ролан Гаррос» и защита чемпионского титула на Rogers Cup.

Считаю, что он сделал верно, пропустив турнир в Цинциннати. Он отдохнул и до самого финала в Нью-Йорке был свеж. Думаю, сейчас Рафа опережает Новака в борьбе за звание игрока года», — цитирует Курье Tennis World USA.

Напомним, в текущем сезоне Надаль вышел в три финала турниров «Большого шлема», выиграв два из них. В решающем матче Открытого чемпионата Австралии испанец уступил Джоковичу, который также выиграл и Уимблдон.