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Свитолина отметила возвращение на третью строчку рейтинга WTA

Свитолина отметила возвращение на третью строчку рейтинга WTA
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фотографию, на которой отмечает возвращение на третью строчку рейтинга WTA.

«Поздравления с третьей строчкой в рейтинге на этой неделе», — так подписано фото.

Фото доступно в «инстаграме» Элины Свитолиной.

Повторить свой лучший результат в табели о рангах Элина сумела благодаря дебютному выходу в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче за выход в финал она уступила американке Серене Уильямс со счётом 3:6, 1:6.

В текущем сезоне 24-летняя теннисистка не выиграла ни одного титула. В 44 матчах она сумела одержать 28 побед. Уже завтра, в день своего 25-летия, Свитолина стартует на турнире категории Premier в Чжэнчжоу (Китай). Её первой соперницей станет Юлия Путинцева из Казахстана.

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