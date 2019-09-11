Медведев: настало время немного отдохнуть

Российский теннисист Даниил Медведев, поднявшийся на четвёртую строчку рейтинга ATP после успешного выступления на Открытом чемпионате США, рассказал о своих дальнейших планах, а также поблагодарил отель, в котором жил во время US Open.



«Я провёл три замечательные недели в отеле. Спасибо за гостеприимство! Настало время немного отдохнуть», — написал Медведев в своём «инстаграме».

В комментариях к посту отметились многие известные теннисисты. «Даниил, поздравляю с прекрасным летом!» — написала трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Кристина Младенович. За отлично проведённые североамериканские турниры россиянина также похвалили финалист Australian Open 2006 Маркос Багдатис и победительница двух мэйджоров в парном разряде Тимя Бабош.



Напомним, в финальном матче US Open Медведев в пяти сетах уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.