Медведев: настало время немного отдохнуть

Российский теннисист Даниил Медведев, поднявшийся на четвёртую строчку рейтинга ATP после успешного выступления на Открытом чемпионате США, рассказал о своих дальнейших планах, а также поблагодарил отель, в котором жил во время US Open.
«Я провёл три замечательные недели в отеле. Спасибо за гостеприимство! Настало время немного отдохнуть», — написал Медведев в своём «инстаграме».
В комментариях к посту отметились многие известные теннисисты. «Даниил, поздравляю с прекрасным летом!» — написала трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Кристина Младенович. За отлично проведённые североамериканские турниры россиянина также похвалили финалист Australian Open 2006 Маркос Багдатис и победительница двух мэйджоров в парном разряде Тимя Бабош.
Напомним, в финальном матче US Open Медведев в пяти сетах уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
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