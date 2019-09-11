Чорич – о разрыве с тренером: приход Шараповой стал последней каплей

Хорватский теннисист Борна Чорич впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с итальянским специалистом Риккардо Пьятти. По его словам, одной из основных причин этого решения стало желание тренера одновременно работать с несколькими игроками, включая россиянку Марию Шарапову.



«У нас были разногласия в течение некоторого времени. Они возникли в начале года и достигли своего пика на US Open, после чего мы все сели за стол и решили прекратить сотрудничество. Приход Шараповой и Синнера? Это была одна из главных причин. Он пытался уследить за несколькими игроками сразу и больше не мог полностью сосредоточиться на мне. Учитывая это и предыдущие разногласия, мы поняли, что завершение сотрудничества было лучшим вариантом.



Начало работы Пьятти с Шараповой стало последней каплей? Да, можно сказать, что это, безусловно, не помогло разрешить наши разногласия и только ухудшило ситуацию», — приводит слова Чорича Ubitennis.



Напомним, Шарапова сотрудничала с Пьятти во время Открытого чемпионата США. Специалист до этого тренировал первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.