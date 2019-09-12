Маррей – о премии «Зад года»: не ожидал выиграть, но это было приятно

Двукратный олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал выигранную в этом году британскую премию «Зад года».
«Моя жена всегда говорила мне, что у меня классная задница. Я не ожидал выиграть эту награду, но это было приятно», — приводит слова теннисиста Daily Mail.
Премия «Зад года» (Rear of the Year) существует с 1981 года. С 1997-го она вручается вручается и мужчине, и женщине. Маррей выиграл этот титул в голосовании, которое проходило с августа 2018 года по июль 2019-го.
Ранее стало известно, что Маррей выступит на соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае. Шотландец получил специальное приглашение в основную сетку от организаторов. Энди является трёхкратным победителем турнира. «Мастерс» в Шанхае, действующим победителем которого является серб Новак Джокович, пройдёт с 5 по 13 октября.
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