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Хачанов, Кузнецов и Донской провели совместную тренировку в Москве

Хачанов, Кузнецов и Донской провели совместную тренировку в Москве
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Кузнецов и Евгений Донской продолжают подготовку к заключительной части сезона-2019/20. В настоящее время спортсмены находятся в Москве.

Теннисисты провели совместную тренировку, в которой также принял участие бывший игрок, а ныне тренер Николай Давыденко. Он сотрудничал со спортсменами во время североамериканских турниров. «Пара недель тяжёлых тренировок дома с друзьями. Скоро в Санкт-Петербург!», — написал Хачанов в своём «инстаграме», анонсируя турнир St. Petersburg Open, который будет проходить с 16 по 22 сентября.

На соревнованиях категории ATP 250 в Санкт-Петербурге также выступят четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, полуфиналист Открытого чемпионата США итальянец Маттео Берреттини, а также швейцарец Стэн Вавринка, россиянин Андрей Рублёв и хорват Борна Чорич.

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