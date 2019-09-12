Хачанов, Кузнецов и Донской провели совместную тренировку в Москве

Российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Кузнецов и Евгений Донской продолжают подготовку к заключительной части сезона-2019/20. В настоящее время спортсмены находятся в Москве.
Теннисисты провели совместную тренировку, в которой также принял участие бывший игрок, а ныне тренер Николай Давыденко. Он сотрудничал со спортсменами во время североамериканских турниров. «Пара недель тяжёлых тренировок дома с друзьями. Скоро в Санкт-Петербург!», — написал Хачанов в своём «инстаграме», анонсируя турнир St. Petersburg Open, который будет проходить с 16 по 22 сентября.
На соревнованиях категории ATP 250 в Санкт-Петербурге также выступят четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, полуфиналист Открытого чемпионата США итальянец Маттео Берреттини, а также швейцарец Стэн Вавринка, россиянин Андрей Рублёв и хорват Борна Чорич.
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