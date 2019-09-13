Андрееску: с 12 лет рисовала в голове картину, как выигрываю ТБШ. Это полезно

Чемпионка US Open 19-летняя канадка Бьянка Андрееску рассказала, что мысленная визуализация стала одним из ключей к её успеху.
«Я рисовала у себя в голове картину, как выигрываю турнир «Большого шлема» с 12 или 13 лет. И нахожу это очень полезным. Я верю, что мы создаем нашу реальность через разум. Но в моём случае это было похоже на безумие.
Мне было очень приятно получить всю эту поддержку от окружающих. Я чувствовала любовь, не только на прошлой неделе, но и на протяжении всего года. Я понятия не имею, как отплатить всем за это.
Выиграть US Open — действительно удивительное достижение. Я определенно смогу привыкнуть к этому чувству, но пока мне не удалось этого сделать. Видеть своё имя среди всех этих великих чемпионов – потрясающее чувство. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе», — приводит слова Андрееску Tennis World USA.
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