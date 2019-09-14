Ф. Лопес: Медведев превосходит ровесников из-за характера
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес отметил прогресс россиянина Даниила Медведева, который является четвёртой ракеткой мира.
Лопес сыграл с Медведевым на US Open 2019. По итогам встречи уроженец Москвы был оштрафован на 9 тысяч долларов за неспортивное поведение. В ходе матча Медведев аплодировал зрителям, которые поддерживали испанца, а после одного из розыгрышей показал трибунам средний палец.
«Безусловно, Медведев в этом году показал, что он будет топ-игроком. В своём поколении он самый зрелый. Он конкурентоспособный и обладает боевым характером. Думаю, Медведев превосходит ровесников именно из-за характера. Он действует стабильно, практически без спадов», — приводит слова Лопеса Diario Sur.
Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец!
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!
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