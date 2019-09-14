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Рублёв и Донской сыграют в парном разряде в Санкт-Петербурге

Рублёв и Донской сыграют в парном разряде в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Стал известен состав участников турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде у мужчин. От России в нём выступят два дуэта.

Андрей Рублёв, дошедший до четвёртого круга Открытого чемпионата США, сыграет в паре с Евгением Карловским, занимающим 252-ю строчку рейтинга ATP. За выход во второй круг соревнований россияне поспорят с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной и аргентинцем Андресом Мольтени.

Выступит на турнире и 29-летний Евгений Донской. С ним в паре сыграет Константин Кравчук. Соперниками хозяев в первом круге станут американец Николас Монро и Андрей Василевский из Беларуси.

Стоит отметить, что российские теннисисты из топ-10 Даниил Медведев и Карен Хачанов приняли решение выступать только в одиночном разряде. Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 16 по 22 сентября.

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