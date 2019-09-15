Россиянка Савиных уступила в финале турнира в Хиросиме в парном разряде

Российская теннисистка Валерия Савиных и американка Кристина Макхейл не сумели одержать победу на турнире в Хиросиме (Япония) в парном разряде. В финальном матче турнира они уступили хозяйкам соревнований – японскому дуэту Нао Хибино/Мисаки Дои – со счётом 6:3, 4:6, 4:10.
Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Савиных и Макхейл 3 раза подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету японской пары ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
28-летняя Савиных занимает 170-ю строчку в рейтинге WTA. На турнире в Хиросиме спортсменка выступала и в личных соревнованиях. Теннисистка успешно преодолела квалификацию, однако в стартовом матче основной сетки она уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд – 4:6, 1:6.
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