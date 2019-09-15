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Донской сыграет с Бердыхом, Бублик – с Руудом на турнире в Санкт-Петербурге

Донской сыграет с Бердыхом, Бублик – с Руудом на турнире в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира в Санкт-Петербурге в мужском одиночном разряде, который пройдёт с 16 по 22 сентября. В соревнованиях примут участие минимум четыре представителя России.

Даниил Медведев и Карен Хачанов, посеянные под первым и вторым номерами соответственно, начнут турнир со стадии второго круга. Первый раунд также пропускают итальянец Маттео Берреттини (3) и хорват Борна Чорич (4). Евгений Донской, получивший уайлд-кард от организаторов, начнёт турнир матчем с экс четвёртой ракеткой мира Томашем Бердыхом, который в настоящее время занимает 104-ю позицию рейтинга ATP. Андрей Рублёв (5) встретится либо с игроком из квалификации, либо с лаки-лузером.

Бывшие российские теннисисты Александр Бублик и Михаил Кукушкин, выступающие за Казахстан, получили в соперники норвежца Каспера Рууда (8) и итальянца Янника Синнера (WC) соответственно.

Представительство России на турнире в Санкт-Петербурге может увеличиться в случае успешного выступления теннисистов в квалификации.

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