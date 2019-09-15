Кузнецова отказалась от участия на турнире в Гуанчжоу

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия на хардовом турнире категории International в Гуанчжоу (Китай), сообщает пресс-служба WTA. Причины, по которым спортсменка снялась с соревнований, а также лаки лузер, который будет включён в основную сетку вместо неё, пока не известны. Турнир в Гуанчжоу пройдёт с 16 по 21 сентября.
Кузнецова не сумела защитить титул на турнире в Вашингтоне, так как у теннисистки возникли проблемы с получением американской визы. Затем Светлана выступила на турнире категории Premier в Торонто и дошла до финала турнира категории Premier в Цинциннати, где уступила американке Мэдисон Кис – 5:7, 6:7. После этого Кузнецова считалась одной из главных фавориток Открытого чемпионата США, но уже в стартовом матче уступила американке Кристи Эрим Анн (WC) – 5:7, 2:6. После US Open россиянка снялась с турнира в Наньчане.
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