Дуэль Аршавин—Хачанов, меткий Кержаков, чеканка Медведева. Фото игры с «Зенитом»

Сегодня, 16 сентября, в Санкт-Петербурге участники турнира St. Petersburg Open Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Борна Чорич посетили стадион «Газпром Арена». Теннисисты приняли участие в челлендже с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, бывшими игроками клуба Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, а также с новичком команды Малкомом.

Кроме того игрокам провели экскурсию по стадиону «Зенита», рассказали про устройство арены, показали раздевалку команды, а также подарили сувенирные майки из официального фан-шопа.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словака Мартина Клижана — 6:3, 6:1.

Лучшие фотографии челленджа теннисистов и «Зенита» — в фоторепортаже Александра Сафонова для «Формулы ТХ».