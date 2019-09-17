Лэйвер: Надаль и Джокович могут обойти Федерера, но именно Роджер — лицо тенниса

Легенда тенниса, экс первая ракетка мира Род Лэйвер считает Роджера Федерера самым прославленным спортсменом мира.



«Да, Надаль и Джокович способны обойти Федерера по количеству завоёванных мэйджоров, однако почему именно Роджер считается для многих величайшим теннисистом в истории? Да, все трое являются великими чемпионами, однако именно Федерер вышел за пределы тенниса так, как не делал никто до него.



Роджер — самый прославленный спортсмен в мире, настоящее лицо тенниса. Я восхищаюсь тем уважением, которое он проявляет к истории нашего вида спорта. К тому же он основал Кубок Лэйвера, что является огромной честью для меня», — цитирует Лэйвера Аargauer Zeitung.

В настоящее время Роджер Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». У Рафаэля Надаля 19 побед на мэйджорах, у Новака Джоковича — 16.