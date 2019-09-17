Джокович: к сожалению, моя травма носит более серьезный характер

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о восстановлении от травмы плеча, которую он получил в ходе Открытого чемпионата США. Ранее сообщалось, что теннисисту может потребоваться операция.



«К сожалению, травма носит более серьезный характер. Это действительно помешало мне завершить Открытый чемпионат США. Мне очень жаль, ведь это один из четырёх крупнейших турниров и особенно важный во второй части сезона.



Я хотел бы сказать вам, когда я вернусь, но я действительно не знаю этого наверняка. Я слежу за результатами реабилитации каждый день. Я наблюдаю, как плечо реагирует на восстановление.



Надеюсь быть на корте через неделю или две. Если говорить об идеальном сценарии, то я бы очень хотел сыграть в Токио», — цитирует Джоковича RTS.

Соревнования в Токио пройдёт в период с 28 сентября по 6 октября.