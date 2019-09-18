Кукушкин вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open, где может сыграть с Хачановым

Уроженец Волгограда Михаил Кукушкин, выступающий за Казахстан, пробился в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче второго круга шестой сеяный соревнований переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (LL) со счётом 7:6 (7:2), 6:2. 31-летний Кукушкин сократил отставание по показателю личных встреч – 2-3.



Продолжительность поединка составила 1 час 42 минуты. Кукушкин 2 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Джумхура 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Соперником Кукушкина по четвертьфинальной встрече может стать россиянин Карен Хачанов, посеянный на соревнованиях под вторым номером. Для этого девятой ракетке мира необходимо одержать победу над португальцем Жоау Соузой в матче второго круга.