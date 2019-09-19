Квитова вслед за Шараповой объявила об участии в турнире в Линце

Седьмая ракетка мира Петра Квитова из Чехии выступит на турнире WTA в Линце (Австрия). Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. пройдут с 7 по 13 октября.



«Я очень рада вернуться в Линц, где я одержала победу 2011 году. У меня остались прекрасные воспоминания о тех моментах, и не секрет, что мне нравится играть в зале. Поэтому я надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис, и с нетерпением жду отличной недели», — приводит слова Квитовой пресс-служба турнира.



Ранее стало известно, что на соревнованиях в Линце сыграет россиянка Мария Шарапова. В 2006 году она стала чемпионкой турнира. После того успеха Шарапова больше ни разу не выступала на этих соревнованиях.



В 2018 году победу в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале обыграла россиянку Екатерину Александрову.