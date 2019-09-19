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Кенин пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу, где сыграет с Блинковой

Кенин пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу, где сыграет с Блинковой
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв итальянку Ясмине Паолини, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:1.

Представительница США упрочила лидерство по показателю личных встреч – 2-0. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Кенин 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Паолини 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперницей американки в матче за выход в финал станет россиянка Анна Блинкова, обыгравшая представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:1.

Действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является китаянка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.

Гуанчжоу. 1/4 финала
19 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Софья Кенин
20
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Ясмине Паолини
126
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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