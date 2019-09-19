Кирьос – о соперниках на Кубке Лэйвера: никого не боюсь. Я обыгрывал их всех

Австралийский теннисист Ник Кирьос, продолжающий подготовку к выступлению за команду мира на Кубке Лэйвера в Женеве (Швейцария), поделился мыслями о соперниках из сборной Европы.



«Лично я не испытываю страха от этой команды. Я уже обыгрывал абсолютно каждого из её представителей», — приводит слова Кирьоса официальный «твиттер» соревнований.



Стоит отметить, что высказывание австралийца не является правдой. Кирьос ни разу не побеждал австрийца Доминика Тима. Теннисисты встречались один раз – на турнире в Ницце в 2015 году. Тогда победу одержал Тим.



Помимо Кирьоса в сборную мира вошли Джон Иснер, Милош Раонич, Денис Шаповалов, Джек Сок,Тейлор Фритц, Джордан Томпсон (запасной). Капитаном команды мира является американец Джон Макинрой, вице-капитаном – его брат Патрик Макинрой.



В сборной Европы сыграют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини. Запасной – Роберто Баутиста-Агут. Капитаном команды стал Бьорн Борг, вице-капитаном — Томас Энквист.