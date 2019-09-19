Видео: удар Путинцевой в матче с россиянкой Флинк признан лучшим моментом дня

Эффектный удар теннисистки из Казахстана Юлии Путинцевой в матче с россиянкой Варварой Флинк во втором круге турнира в Осаке (Япония) назван лучшим моментом игрового дня.
Эпизод произошёл в концовке второго сета. Флинк, уступавшая со счётом 1:5, выполнила подачу и завладела инициативой в розыгрыше. После двух острых ударов россиянка вышла к сетке. Путинцева с трудом догнала удар соперницы и пробила в центр корта на низкой высоте, из-за чего Флинк не сумела подстроиться под мяч и пропустила его под ракеткой.
Видео этого розыгрыша можно посмотреть в «инстагаме» WTA.
Путинцева одержала победу со счётом 6:1, 6:1 и поспорит за выход в полуфинал с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1), обыгравшей теннисистку из Болгарии Викторию Томову (Q).
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