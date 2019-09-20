Поражение Блинковой от Кенин — в видеообзоре полуфинальных матчей в Гуанчжоу

Вашему вниманию видеообзор полуфинальных встреч соревнований категории International в Гуанчжоу (Китай).



В одной из них российская теннисистка Анна Блинкова уступила 20-й ракетке мира из США Софье Кенин. Матч завершился со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1 в пользу фаворитки.



Во второй встрече встречались швейцарская теннисистка Виктория Голубич и представительница Австралии, победительница US Open — 2011 Саманта Стосур. 35-летняя австралийка одержала волевую победу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, действующей чемпионкой соревнований в Гуанчжоу является китаянка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 6:2.