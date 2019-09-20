Циципас обыграл Фритца на Кубке Лэйвера и снова вывел команду Европы вперёд
Греческий теннисист представитель команды Европы Стефанос Циципас одержал победу в первый день выставочного турнира Laver Cup, который проходит в Женеве (Швейцария).
В трёх партиях он обыграл представителя США Тейлора Фритца (команда мира) — 6:2, 1:6 [10:7]. Матч продлился 1 час 13 минут.
Последним матчем игрового дня станет парная встреча Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).
Ранее Доминик Тим (Европа) обыграл Дениса Шаповалова (мир), а Джек Сок (мир) оказался сильнее Фабио Фоньини (Италия).
В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 очков.
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