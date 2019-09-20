Серена Уильямс поделилась фотографией в купальнике
Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в белом купальнике.
Фото доступно в официальном «инстаграме» Серены Уильямс.
В настоящее время 38-летняя американка является девятой ракеткой мира. На минувшем Открытом чемпионате США она пробилась в финал, где в двух партиях уступила 19-летней Бьянке Андрееску из Канады — 3:6, 5:7.
Интересно, что для Серены это уже четвёртый проигранный финал на турнирах «Большого шлема». И это при том, что американка находится в шаге от звания самой титулованной теннисистки в истории.
Что касается Андрееску, то она победила на US Open с первой попытки — ранее юная теннисистка ни разу не выступала в основной сетке престижного турнира.
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