Кузнецова и Кудерметова пробились в основную сетку турнира в Ухане
Две российские теннисистки присоединились к Дарье Касаткиной, Екатерине Александровой и Анастасии Павлюченковой в списке участниц соревнований категории Premier в Ухане (Китай).
Экс первая ракетка мира Светлана Кузнецова одержала уверенную победу в финале квалификации над американкой Бетани Маттек-Сэндс — 6:2, 6:2. Матч продлился 57 минут.
Пятой россиянкой в основной сетке турнира стала Вероника Кудерметова, обыгравшая в трёх партиях японку Куруми Нару — 6:1, 2:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.
Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела представительницу Эстонии Анетт Контавей — 6:3, 6:3.
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