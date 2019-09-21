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Кузнецова и Кудерметова пробились в основную сетку турнира в Ухане

Кузнецова и Кудерметова пробились в основную сетку турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Две российские теннисистки присоединились к Дарье Касаткиной, Екатерине Александровой и Анастасии Павлюченковой в списке участниц соревнований категории Premier в Ухане (Китай).

Экс первая ракетка мира Светлана Кузнецова одержала уверенную победу в финале квалификации над американкой Бетани Маттек-Сэндс — 6:2, 6:2. Матч продлился 57 минут.

Пятой россиянкой в основной сетке турнира стала Вероника Кудерметова, обыгравшая в трёх партиях японку Куруми Нару — 6:1, 2:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела представительницу Эстонии Анетт Контавей — 6:3, 6:3.

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