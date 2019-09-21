Кирьос: увидел страшно горячую тёлочку на трибуне. Готов прямо сейчас жениться
Австралийский теннисист Ник Кирьос нашёл неожиданную причину неудач во время матча с третьей ракеткой мира Роджером Федерером на Кубке Лэйвера, который проходит в Женеве (Швейцария).
В паузе между геймами при счёте 0:1 во втором сете теннисист общался с партнёрами по сборной мира и капитаном команды. На вопрос о причинах ошибок Кирьос ответил: «Я потерял концентрацию. Увидел страшно горячую тёлочку на трибуне. Нет, серьёзно, готов прямо сейчас на ней жениться. Прямо сейчас».
Концентрацию Кирьосу вернуть так и не удалось. Он уступил Федереру со счётом 7:6 (7:5), 5:7, [7:10]. После этого матча сборная Европы выигрывает у команды мира — 5:3. В следующем поединке игрового дня испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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