«Медведев — не человек!» Россиянину удался эффектный удар в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев продемонстрировал удивительную скорость и выносливость в одном из розыгрышей полуфинального матча турнира в Санкт-Петербурге с Егором Герасимовым из Беларуси – 7:5, 7:5.
При счёте 3:3 во втором сете россиянин догнал непростой укороченный удар соперника. После этого Герасимов вышел к сетке и с лёта пробил в пустую часть корта. Однако Медведев сумел догнать мяч и выполнил «свечу». Герасимов до неё не дотянулся.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Tennis TV, написавшем об этом розыгрыше: «Даниил Медведев не человек!»
Соперником Медведева в решающем поединке станет представитель Хорватии Борна Чорич, обыгравший теннисиста из Португалии Жоау Соузу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.
- 21 сентября 2019
-
20:07
-
19:43
-
19:08
-
18:57
-
18:24
-
18:11
-
17:55
-
17:14
-
16:56
-
16:45
-
15:42
-
14:14
-
13:22
-
13:09
-
12:21
-
11:13
-
10:36
-
10:16
-
09:48
-
09:17
-
08:36
-
03:31
-
00:54
-
00:11
- 20 сентября 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:15
-
22:36
-
22:19
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:18
-
20:46
-
20:36