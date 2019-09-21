Поражение Зверева, волевая победа Федерера – в обзоре второго дня Кубка Лэйвера
В Женеве (Швейцария) продолжается Кубок Лэйвера, за победу в котором борются команды Европы и США.
Во второй игровой день соревнований шестая ракетка планеты немец Александр Зверев уступил представителю США Джону Иснеру со счётом 7:6 (7:2), 4:6, [1:10]. Этот успех позволил сборной мира сравнять счёт – 3-3.
Однако команда Европы вновь вышла вперёд усилиями третьей ракетки мира Роджера Федерера. Швейцарец проиграл первый сет на тай-брейке австралийцу Нику Кирьосу, после чего сумел переломить ход встречи и одержал волевую победу — 6:7 (5:7), 7:5, [10:7].
Видеообзор матчей Кубка Лэйвера можно посмотреть на «Чемпионате».
В следующем поединке турнира вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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