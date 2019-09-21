Видео: игрок в сквош по прозвищу Супермен отразил два удара в прыжке

Эффектный эпизод произошёл в матче по сквошу между новозеландцем Полом Колом и французом Матьё Кастаньетом на турнире в Нанте (Франция).
Во время одного из розыгрышей хозяин соревнования сумел поймать соперника на противоходе. Кол, получивший прозвище Супермен за невероятный удар в прыжке на турнире в Лондоне в 2016 году, бросился к мячу и сумел добраться до него в падении. Кастаньет перевёл игру на левую половину площадки, но новозеландец успел подняться и добежал до мяча.
Тогда француз нанёс мощный удар в противоположную сторону, и Полу вновь пришлось прыгать за мячом. Ему снова удалось оставить снаряд в игре. После этого Пол отразил ещё два удара, затем арбитр зафиксировал аут у соперника.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале PSA SQUASHTV
Пол одержал победу в матче со счётом 2:1 (13:15, 11:3, 11:9).
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